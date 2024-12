Auto travolge marito e moglie in via Raffaele De Cesare, entrambi in ospedale - Tuttoggi.info

Un brutto incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri (22 dicembre 2024), intorno alle ore 17, in via Raffaele De Cesare, a Città di Castello.

Un’auto ha infatti travolto due pedoni, marito e moglie, all’altezza della banca Credem (vedi foto). La dinamica del sinistro è tuttora in fase di accertamento: non è chiaro infatti se la coppia abbia attraversato la strada o meno, dato che in quel punto – alquanto pericoloso per la velocità dei veicoli – non ci sono nemmeno le strisce pedonali.

Sul posto, per i rilievi del caso, èarrivato la Polizia locale ed un mezzo del 118, che ha trasportato uno dei coniugi all’ospedale di Città di Castello mentre l’altro è stato addirittura trasferito a Perugia con prognosi riservata.

L’incidente ha provocato non poco spavento tra i presenti mentre la circolazione è andata in tilt per oltre mezz’ora, essendo la strada uno snodo nevralgico del traffico tra centro storico e prima periferia.