Auto travolge furgone guasto, paralizzata la Flaminia | 2 feriti

Un brutto incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Flaminia tra Spoleto e Foligno, all’altezza di Sant’Eraclio. Un’auto che viaggiava lungo la corsia nord, in direzione Foligno, ha tamponato violentemente un furgone. Dalle prime informazioni sembra che quest’ultimo mezzo fosse fermo lungo la strada per un guasto. L’utilitaria, una Punto, sarebbe quindi sopraggiunta senza accorgersi del furgone, tamponandolo violentemente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Assisi, oltre al 118 ed alla polizia stradale. Due le persone che sono rimaste ferite, di cui al momento non si conoscono le condizioni e le generalità. Chiusa a tratti, per consentire i soccorsi, la carreggiata in direzione Foligno da Sant’Eraclio, con inevitabili code.

