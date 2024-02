Auto travolge bici, 38enne vola giù dal ponte per 6 metri - Tuttoggi.info

L'incidente è avvenuto sul ponte di Selci (San Giustino), fortunatamente il ciclista non è grave ma ha rischiato di finire nel torrente

Si trova ricoverato in ortopedia all’ospedale di Città di Castello, in condizioni non gravi, il ciclista 38enne di Sansepolcro che ieri mattina (11 febbraio), poco prima delle 12, è stato travolto da un’auto sul ponte di Selci (San Giustino) – zona cimitero – volando di sotto per almeno 6 metri e rischiando di finire pure nel torrente.

Il conducente dell’auto, che dopo l’impatto è finito anche contro il muro di protezione del ponte, si è fermato poco più avanti senza riportare alcuna ferita.

Il malcapitato 38enne invece, che ha riportato diverse fratture, non ha mai perso i sensi ed è stato raggiunto poco dopo da 118 e vigili del fuoco, precipitatisi sotto il ponte a soccorrerlo. Sul posto anche le forze dell’ordine – Polizia e carabinieri -, che ora dovranno stabilire la precisa dinamica dell’incidente. Non risultano ancora denunce sporte dalla parte lesa.