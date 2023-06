Auto tra due camion, in tilt Raccordo ed E45 AGGIORNAMENTI

Traffico in til all’uscita di Perugia, sul Raccordo e sulla E45 in direzione sud a causa di un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi (giovedì). Poco prima della rampa, dopo la galleria di Piscille, un’auto si è incastrata tra due mezzi pesanti.

Nell’urto, un tir è rimasto danneggiato. La strada risulta dunque bloccata, in attesa che si completi la rimozione dei tre mezzi.

Come avviene in questi casi, il traffico si è riversato anche sulle strade interne, a Perugia, Ponte San Giovanni e San Martino in Colle.

Dopo la rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente la viabilità è ritornata regolare.