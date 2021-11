Auto sospetta con 4 giovani a bordo, 25enne nasconde hashish tra le caramelle - Tuttoggi

Giornata di controlli anti droga per i carabinieri di Gubbio, i 4 ragazzi sono stati perquisiti nel parcheggio del Parco Coppo | A Sigillo un 44enne passa con il rosso, denunciato per guida in stato di ebbrezza

Un’auto sospetta, ferma nel parcheggio del parco Coppo sul Monte Ingino (Gubbio), ha attirato le attenzioni dei carabinieri durante i controlli anti droga di ieri (lunedì 29 novembre), che hanno interessato ben 22 veicoli e 37 persone.

A bordo dalla vettura in questione vi erano 4 giovani dell’eugubino, subito apparsi in difficoltà di fronte alle domande dei militari, specie sui motivi della loro presenza in quell’area di sosta. Inevitabile è partita dunque la perquisizione personale e veicolare.

I carabinieri hanno in effetti rinvenuto 0,5 grammi di hashish, all’interno di un pacchetto di caramelle che uno dei ragazzi aveva nello zaino. Per il 25enne è scattata la segnalazione al Prefetto di Perugia.

Nella rete dei controlli è finito anche un 44enne, denunciato dai carabinieri di Sigillo per guida in stato di ebbrezza. L’uomo, che è stata fermato alla guida della propria auto nel Comune di Fossato di Vico per essere passato con il semaforo rosso, ha evidenziato un tasso alcolemico oltre la soglia massima di 1,5 g/l. All’uomo è stata ritirata anche la patente ed elevata sanzione amministrativa di 167 euro con decurtazione di 6 punti.