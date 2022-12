Auto ribaltata sulla E45, conducente era ubriaco | Ritirata la patente - Tuttoggi

Durante le procedure di identificazione del conducente, infatti, gli agenti hanno constatato come l’uomo manifestasse evidenti segni di alterazione psicofisica, dovuta al consumo di sostanze alcoliche. Per questo motivo, hanno sottoposto il 48enne alla prova dell’alcoltest, che ha dato esito positivo evidenziando un tasso alcolemico pari 0,71 g/l (limite è fissato a 0,5 g/l).

I poliziotti hanno quindi proceduto alla contestazione della violazione amministrativa per guida in stato di ebbrezza a carico del conducente. La sanzione, che in considerazione dell’incidente stradale verrà raddoppiata, potrebbe superare anche le 2000 euro. Già certe, invece, la sospensione della patente di guida (da 6 mesi a un anno) e la decurtazione di 10 punti dalla medesima.