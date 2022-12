Auto si ribalta, paura sulla E45 - Tuttoggi

L'incidente è avvenuto all'altezza di Pierantonio ancora una volta nei pressi di un cambio corsia | Illeso il conducente

Brutto incidente questa sera (11 dicembre) lungo la E45, all’altezza di Pierantonio (Umbertide), ancora una volta nei pressi di un cambio corsia (per la presenza dei soliti cantieri).

L’auto coinvolta, intorno alle 21.30, per cause ancora da accertare, si è addirittura ribaltata ma, fortunatamente, il conducente ne è uscito illeso. La lunga “scia” bianca sull’asfalto farebbe presupporre come la vettura abbia “strisciato” a testa in giù per diversi metri.