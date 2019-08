Auto nel burrone a Città di Castello, sono gravi le condizioni dell’uomo coinvolto alla guida

Sono stabili, ma sempre gravi, le condizioni del 58enne coinvolto ieri 3 agosto in un incidente in Loc. Antirata, Città di Castello, precipitato in un burrone con la propria auto e recuperato con una difficile operazione di soccorso da parte degli operatori del Sasu e dei Vigili del Fuoco. L’uomo un 58enne del luogo, è stato poi trasportato con elisoccorso al Santa Maria della Misericordia di Perugia e ricoverato in Rianimazione.

In una nota dell’Azienda Ospedaliera si specifica che “le condizioni dell’uomo sono stabili ma resta ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Nella giornata di ieri (3 agosto ndr.) era stato sottoposto a un intervento d’urgenza per l’asportazione della milza e oggi (4 agosto ndr.) gli è stata ridotta la frattura al braccio destro, intervento eseguito dal dottor Pierluigi Antinolfi. L’uomo è costantemente monitorato con esami strumentali ripetuti ogni 24 ore”

