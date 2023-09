Vigili del fuoco in azione lunedì mattina per un'auto in fiamme che era parcheggiata nel parcheggio di una struttura ricettiva

Vigili del fuoco in azione lunedì mattina per un’auto in fiamme che era parcheggiata nel parcheggio di un hotel. L’allarme è scattato intorno alle 8 a San Terenziano di Gualdo Cattaneo. Sul posto i pompieri del distaccamento di Todi, competenti territorialmente nella zona. Nessuna persona è rimasta ferita.