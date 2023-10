Auto contro moto, incidente sulla rotatoria di Santa Sabina

Il motociclista soccorso da un'autoambulanza del 118, intervento per ripulire la chiazza d'olio sulla strada

Incidente sulla rotatoria di Santa Sabina, quella con la statua del golfista, in omaggio al vicino Golf Club. Una Fiat e una motocicletta sono venute in contatto, per cause in corso di accertamento. L’incidente è avvenuto a metà pomeriggio di oggi, lunedì.

Il motociclista è stato soccorso da un’autoambulanza del 118.

A causa della perdita di olio e di carburante, è stato necessario l’intervento di una squadra per ripulire la sede stradale, sotto la vigilanza dei carabinieri.