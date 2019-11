Auto contro camion sulla Flaminia, 4 feriti | Foto

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 16 di oggi e che ha coinvolto un mezzo pesante ed un’auto. Il sinistro è avvenuto lungo la ss3 Flaminia all’altezza dello svincolo per Foligno – via Piave, in direzione Spoleto.

Nel violento scontro, l’automobile è finita sulla scarpata laterale, capovolgendosi. Le quattro persone che erano all’interno sono rimaste ferite. Illeso invece il conducente del mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Foligno, le ambulanze del 118 e la polizia stradale. Pesanti ripercussioni al traffico stradale nel tratto di Flaminia in questione.

Modificato alle 21:00

