Aumentano i decessi, Bravi (Spi Cgil): "Effetto Covid oltre i numeri ufficiali"

L’effetto Covid va di certo oltre i dati ufficiali. Ecco quindi, come sottolinea Mario Bravi, segretario provinciale dello Spi Cgil, che occorre aprire una riflessione sui numeri. In primo luogo quelli ufficiali, forniti dall’Istat che ha preso in esame i decessi dall’1 al 28 marzo 2020, paragonandoli a quelli dell’anno precedente.

I numeri dell’Istat

Nell’esame di Bravi, sono stati presi in esame 3 comuni: Foligno, Bevagna e Gualdo Cattaneo. “In tutti e 3 questi comuni si registra un aumento dei

decessi! Effetto Covid?E’ sicuramente presto per dirlo.Certo è che il

dato risulta al tempo stesso significativo e preoccupante, anche

perchè come sottolineano molti virologi l’effetto COVID 19 va

sicuramente oltre i dati ufficiali. Ma vediamo i numeri reali:”a Bevagna

si passa dai 6 decessi nel periodo 1-28 marzo 2019 agli 8 decessi

nello stesso periodo del 2020, con un aumento del 22%. A Foligno dai 51

decessi del 2019 ai 61 del marzo 2020 con un aumento del 19% e a

Gualdo Cattaneo dagli 8 decessi del 2019 ai 10del 2020 con un aumento

del 25%”.

La riflessione

“Il dato su cui riflettere è che l’aumento riguarda in maniera

uniforme tutti i comuni del territorio, è per fortuna piu’ contenuto

di molte realta’ dell’Italia settentrionale e comunque non va

assolutamente sottovalutato, continuando sulla strada del controllo e

della prevenzione“.