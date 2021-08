E’ Augusta Giontella la più longeva dell’Umbria: spente 109 candeline

Il compleanno con il saluto del sindaco di Montecchio, Federico Gori

Augusta Giontella, detta Marietta, da Melezzole si aggiudica il record di donna più longeva dell’Umbria. “A lei, straordinaria donna d’altri tempi – dice il sindaco di Montecchio, Federico Gori – vanno i più cari auguri dell’Amministrazione Comunale e della Comunità tutta“.

La quarta più anziana in Italia

Augusta Giontella (detta Marietta) è al 40° posto per longevità in Italia, oltre ad essere la più longeva dell’Umbria, segno che ne Borghi dell’Umbria “la qualità della vita, nonostante tutto, è decisamente migliore e noi ne siamo orgogliosi. Circondata dall’affetto dei suoi cari, come ogni anno, dopo aver fatto gli auguri lei a me, con il consueto ‘pòzzi sta sempre bene Sindaco’ ha bevuto un bicchiere di vino rosso ed è andata a letto. Grazie Marié, di cuore”.