Attivo il nuovo ambulatorio Accessi vascolari

Attivo a Perugia il nuovo ambulatorio Accessi vascolari, situato all’interno dell’edificio che ospita l’hospice “La casa nel parco”, il centro residenziale dedicato alle cure palliative.

Questa terza struttura ambulatoriale fa parte di un progetto di copertura dell’intero territorio di competenza della Usl Umbria 1 e va ad aggiungersi a quelli già operativi presso gli ospedali di Città di Castello (dal 2017) e della Media Valle del Tevere (dal 2018). Gli ambulatori Accessi vascolari offrono servizi a tutti i pazienti che abbiano necessità di terapie endovenose di lunga durata. A beneficiarne saranno non solo i pazienti oncologici, ma anche la rete territoriale che potrà contare in futuro su un servizio domiciliare per l’impianto di accessi vascolari.