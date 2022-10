Attaccato da sciame di calabroni va in shock anafilattico | Interviene eliambulanza - Tuttoggi

Da quella zona di bosco marchigiano, ad appena 10 minuti dal confine umbro, il collega dell’eugubino ha chiamato 118 e Polizia di Fabriano anche se, al momento della richiesta, non erano disponibili mezzi di soccorso sanitari, già impegnati in quel momento in superstrada a causa di un incendio di una vettura sotto la galleria di Fossato di Vico.

Vista l’emergenza i poliziotti hanno quindi utilizzato un veicolo provvisto di segnaletica acustica e luminosa d’emergenza e hanno subito raggiunto la zona della rotatoria Cancelli, dove l’uomo che ha dato l’allarme, nel frattempo, aveva raggiunto la propria auto facendovi stendere il malcapitato 63enne.

Proprio grazie all’utilizzo del lampeggiante la Polizia ha “guidato” l’eliambulanza, sopraggiunta in volo dall’ospedale regionale di Torrette (Ancona), che ha localizzato la vettura della persona punta dai calabroni, ormai priva di sensi. Il personale medico, raggiunto l’uomo, ha iniziato a mettere in atto tutti gli interventi di emergenza salvavita, rivelatisi determinanti. Il 63enne eugubino, a poco a poco, ha iniziato a riprendere conoscenza ed è stato trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti e le cure del caso.