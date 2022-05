Ater, inaugurati gli alloggi ristrutturati a Torgiano

Il sindaco nel suo discorso ha ricordato anche l’ex sindaco di Torgiano Marcello Nasini, recentemente scomparso. A sottolineare che i lavori iniziati anni fa, quando era sindaco in carica Nasini e lo stesso Liberti assessore ai lavori pubblici, oggi finalmente hanno portato alla luce i propri frutti.

L’intervento di riqualificazione

Una riqualificazione importante, questa, durata anni. E che interessa una parte vitale del territorio torgianese, perché sita nell’area del belvedere, proprio adiacente al monumento simbolo del borgo, la Torre di Giano.

La consigliera di amministrazione dell’Ater, Maria Francesca del Bianco, ha ricordato come questo di Torgiano sia stato un intervento importante di ristrutturazione degli alloggi. Un intervento che ha visto sia la riqualificazione energetica che quella ambientale, a sottolineare la forte vicinanza alle esigenze primarie dei cittadini. Infine è intervenuto il Vice sindaco del Comune di Torgiano che ha concluso sottolineando il valore abitativo, che questi alloggi rappresentano, ossia un cuore con delle persone all’interno; per questo è stata migliorata in maniera significativa l’efficienza energetica degli appartamenti e la loro salubrità.

Il complesso edilizio Ater è stato poi benedetto da don Giuseppe, parroco di Torgiano e la consegna delle chiavi alle famiglie presenti.