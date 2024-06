Atc3, “subito un commissario esterno tecnico, poi un nuovo Comitato”

La lettera aperta inviata alla Regione da Arcicaccia Terni, Arcipesca, Endas, Federcaccia, Italcaccia, Wwf ed Enalcaccia

Un commissario esterno tecnico per l’Atc3 del Ternano Orvietano, da nominare in tempi rapidi. E’ quanto chiesto da Arcicaccia Terni, Arcipesca, Endas, Federcaccia, Italcaccia, Wwf (associazioni che hanno propri membri all’interno del Comitato di gestione), che insieme ad Enalcaccia hanno inviato una lettera alla governatrice umbra Donatella Tesei, all’assessore Roberto Morroni e a tutti i componenti del Comitato di gestione dello stesso Atc3.

Si tratta delle associazioni non soddisfatte della nomina di Montani a presidente, che non hanno risposto alle convocazioni per approvare i bilanci, portando al commissariamento, come da diffida inviata dalla Regione.

Un commissariamento che per le associazioni dovrà essere breve e traghettare l’Atc3 a un nuovo Comitato di gestione.

Mentre il centrodestra in queste ore sta valutando il nome più adatto per traghettare l’Atc3, anche il Pd, con i consiglieri regionali Bettarelli e Paparelli, ne invoca il rapido commissariamento.

La lettera

Questo il testo integrale della lettera:

Con la presente, si segnala alla S. V. Ill.me la necessità di prendere atto dell’inutile decorso dei termini indicati nella diffida recapitata mediante Pec il 15 maggio u.s. all’Atc3, avendo ottenuto nelle 3 successiva sedute espletate la sola minoranza dei componenti effettivi.

L’inutile decorso di tali termini ha paralizzato l’attività dell’ente, aggravata dalla mancata approvazione del bilancio preventivo 2024 e consuntivo 2023 e determinato una situazione di immobilismo del Comitato di gestione, frutto di dissidi interni non sanati, di una scarsa capacità di gestione e di scelte non condivise.

Pertanto, si invita la Regione a provvedere con urgenza alla nomina di un commissario esterno tecnico per la gestione amministrativa dell’ente.

Tale nomina è ormai non più procrastinabile e dovrà essere seguita dalla procedura di nomina di nuovi componenti del comitato nel minor tempo possibile.

Si ritiene inoltre opportuno che, in considerazione dell’avvenuta decadenza dell’attuale comitato, i componenti decaduti si astengano dal compiere atti e iniziative che potrebbero impegnare l’ente in modo illegittimo ed inappropriato.

