Atc3 senza pace, il Pd: subito un commissario

Salta ancora il numero legale per approvare il bilancio, Bettarelli e Paparelli: un danno per i cacciatori

Dopo la terza seduta in cui il presidente Montani non ha avuto il numero minimo di presenze tra i membri del Comitato dell’Atc3 del Ternano per approvare il bilancio, il Pd, con i consiglieri regionali Michele Bettarelli e Fabio Paparelli, chiede alla Giunta regionale di nominare con urgenza un commissario. Per sbloccare una situazione che “sta comportando anche un danno ai cacciatori che svolgono l’attività venatoria nell’ambito territoriale di competenza dell’ente”.

Nella loro interrogazione, Bettarelli e Paparelli ricordano che il Comitato, insediato il 28 agosto scorso, non è riuscito a votare un presidente. “Per questo il 12 gennaio nell’ambito di una nostra interrogazione – sottolineano – avevamo chiesto alla Giunta Tesei di porre rimedio, denunciando le criticità esistenti”.

Il 24 febbraio scorso la Giunta regionale ha usato i propri poteri sostitutivi ed ha effettuato la nomina del presidente, ma solo pochi mesi dopo le associazioni venatorie e ambientaliste hanno scritto all’assessore Morroni, denunciando l’impasse nell’elezione del presidente, vista la mancanza del numero legale e di conseguenza di tutti gli atti programmatori.

“L’importanza delle funzioni svolte dall’Atc è decisiva – sottolineano Bettarelli e Paparelli – non solo per le attività venatorie, ma più in generale per le attività agricole e per l’intera comunità del ternano e dell’orvietano. E’ necessario porre rimedio a questo lungo stallo – è la loro sollecitazione – uscendo da logiche di parte ponendo la necessaria attenzione agli interessi dei cittadini umbri di quell’ambito territoriale”.