Ast, incidente sul lavoro | Operaio cade da 4 metri di altezza - Tuttoggi

Incidente sul lavoro negli stabilimenti di viale Brin a Terni. Operaio trasferito al Pronto Soccorso dopo caduta da 4 metri di altezza

Un operaio di una ditta esterna è rimasto vittima di un incidente sul lavoro. Il fatto si è verificato nella mattina di oggi, nello stabilimento che ospita la LaC delle acciaierie ternane.

Caduta da circa metri

Secondo quanto è stato possibile apprendere, l’uomo stava effettuando alcuni lavori di manutenzione, quando sarebbe precipitato dall’altezza di circa 4 metri.

Pronto Soccorso

Subito è scattato l’allarme e un equipaggio del 118 si è portato sul posto per soccorrere il paziente che, al momento dell’arrivo del personale sanitario, era comunque cosciente. L’uomo è stato stabilizzato in loco e poi trasferito al Pronto Soccorso per le cure del caso.

Ispezione

Dopo l’incidente sono avviate le ispezione del personale addetto alla sicurezza per chiarire le circostanze e la dinamica dell’infortunio.