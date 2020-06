Ast, 15 contratti non rinnovati | Venerdì arriva il gruppo Marcegaglia - Tuttoggi

Ast tra contratti in scadenza e le trattative per avviare l’iter di cessione da parte di Thyssen dell’azienda. Saranno giorni e mesi cruciali per le acciaierie ternane che si trovano a dover fare i conti con scadenze imminenti e altre ancora lontane.

Contratti non rinnovati

Nella giornata di ieri le Rsu sono state convocate dalla direzione aziendale per alcune importanti comunicazioni sulla scadenza di 17 contratti al 30 giugno e sulle prossime fermate del sito. Secondo quanto riferiscono fonti sindacali, l’azienda non avrebbe intenzione di rinnovare i contratti in scadenza e ha confermato lo stop estivo dal 1° al 16 agosto. A proposito di fermate è previsto uno stop anche per la fine di giugno e luglio per la contrazione degli ordinativi.

Call in Regione

Nel frattempo sono stati avviati i contatti con il gruppo Marcegaglia per le trattative di cessione degli stabilimenti di viale Brin. Domani pomeriggio, giovedì 18 giugno, alle ore 15, presso la sede della Giunta regionale, a Palazzo Donini a Perugia, è stato convocato un incontro che vedrà al centro della discussione proprio le Accciaierie di Terni. A partecipare saranno la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, l’assessore regionale allo sviluppo economico, Michele Fioroni ed i rappresentanti del Gruppo Marcegaglia e della Confindustria Umbria.

Il gruppo Marcegaglia

L’incontro sarà propedeutico per la visita che il gruppo Marcegaglia ha messo in calendario per il prossimo venerdì. Emma e Antonio Marcegaglia incontreranno tutte le rappresentanze politiche e le istituzionali locali e regionali; appuntamento al quale prenderanno parte anche i sindacati che sperano di avere maggiori dettagli sul tipo di offerta che il gruppo mantovano intende presentare.