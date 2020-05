Thyssen 'vendesi Ast disperatamente' - Tuttoggi

La nota è ‘delicata’, ma la sostanza è bufera. Thyssen è pronta a rinunciare alle acciaierie ternane, così come annunciato dal nuovo CEO Martina Merz.

Il lockdown imposto dal COVID-19 hanno fortemente condizionato i mercati globali, compreso quello dell’acciaio, pertanto “Thyssenkrupp ha avviato un percorso di profonda rifocalizzazione del proprio “core business” – fanno sapere i manager tedeschi – ed una conseguente riorganizzazione interna, che comporterà la ricerca di soluzioni nuove e più solide al di fuori di Tk o in partnership, per diverse società del gruppo ed impianti di produzione in diversi paesi, tra cui Acciai Speciali Terni”.

Sarebbe la fine di una tormentata relazione sempre mal sopportata da lavoratori e sigle sindacali che, più volte, hanno denunciato criticità nei rapporti sindacali e nella gestione dell’organizzazione del lavoro all’interno degli stabilimenti di viale Brin.

Nuove strategia

“La nuova strategia prevede l’individuazione delle soluzioni migliori per ogni singola azienda, tra cui AST, poiché Thyssenkrupp ritiene che al di fuori del proprio perimetro potrebbero esserci opzioni migliori, in grado di rilanciare queste diverse attività. Tutte le opzioni saranno valutate con la massima attenzione, avendo come obiettivo quello di garantire lo sviluppo e la crescita” – Queste le parole contenute nella nota di Ast e che fanno tremare l’economia ternana, già messa in ginocchio dalla crisi pre-Covid e a uno dei minimi storici in fase post-Coronavirus. Non si fa riferimento diretto alla volontà di cedere, ma, tra le righe, sembra chiaro il messaggio lanciato dalla multinazionale tedesca.



“Per quanto riguarda Acciai Speciali Terni – conclude la nota – siamo certi che i continui miglioramenti e la rinnovata competitività che hanno caratterizzato gli ultimi anni continueranno ad essere l’elemento distintivo del nostro impegno per gli anni a venire”