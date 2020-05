Ast, Mise apre tavolo di confronto con Thyssen - Tuttoggi

Prima risposte dal Governo in merito alla delicata situazione di Ast che, nei giorni scorsi, è di nuovo tornato un tema centrale nell’ambito della politica nazionale per la volontà espressa da Thyssen di rivedere la posizione delle acciaierie ternane nella strategia industriale della multinazionale tedesca.

Tavolo al Mise

“Il Ministero dello sviluppo economico si appresta ad aprire un tavolo di confronto sulla questione AST ” – è quanto dichiarato dal Presidente del gruppo regionale del M5S Thomas De Luca.



“Stamani mi sono confrontato con il Sottosegretario di Stato al Ministero dello sviluppo economico Alessandra Todde, ricevendo l’ennesima conferma di come l’attenzione del Governo Conte sia massima rispetto agli sviluppi che riguardano il futuro del polo siderurgico di Terni. L’apertura di un tavolo di confronto – specifica il De Luca – è il primo passo per conoscere le reali intenzioni di Thyssenkrupp ed avere conferme ufficiali rispetto ad eventuali trattative con soggetti interessati all’acquisizione del polo produttivo ternano, considerando che le priorità rimangono quelle del mantenimento dei livelli occupazionali e le prospettive legate all’articolata questione ambientale.

Una situazione che in queste ore sta destando preoccupazione per migliaia di famiglie e su un’intera comunità e per la quale unitariamente Comune di Terni, Regione Umbria e Governo nazionale sono chiamati a fare la propria parte”.