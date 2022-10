Assisi, torna il bonus anziani da 500 euro: come richiederlo - Tuttoggi

Sarà erogato in base all'ordine delle domande, quali sono i requisiti

Torna il ‘bonus anziani’ di 500 euro per contrastare la povertà e favorire in un certo senso la permanenza delle persone anziane nel proprio contesto e quindi nel proprio domicilio.

I requisiti per essere ammessi al bonus anziani sono: la residenza nel Comune da almeno cinque anni, essere unico componente del nucleo familiare al 31 dicembre scorso, aver compiuto i 75 anni (entro il 7 ottobre 2022), ricevere una pensione per un importo massimo di 661 euro al mese; non percepire indennità di accompagnamento, assegno di invalidità e/o qualsiasi altro emolumento; non essere proprietario di beni immobili produttivi di reddito imponibile, in Italia o all’estero, con esclusione della prima casa; non essere inserito, in regime residenziale o semiresidenziale in alcuna struttura pubblica o privata (casa di riposo, comunità, convento).