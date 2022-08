Assisi, soste gratuite anche per residenti: "Rilanciare il centro storico"

I parcheggi interessati

I parcheggi interessati sono Giovanni Paolo II, Porta Nuova, Piazza Matteotti e Mojano e la durata del provvedimento delle 2 ore di sosta gratuita parte da questo mese e avrà durata fino al giugno dell’anno prossimo, salvo proroghe. Dopo le sue prime ore gratis i residenti avranno comunque la tariffa scontata di 0,70 €/ora.

Come ottenere i benefici

Per ottenere l’agevolazione basterà recarsi in uno dei 4 parcheggi Saba per registrare le targhe auto di proprietà dei residenti presentando sia il documento di identità che il libretto dì circolazione del veicolo. il giorno seguente la registrazione la scontistica sarà applicata automaticamente attraverso i lettori di targa. Si ricorda che questa agevolazione vale per tutti i cittadini residenti nel comune, ed è in particolare dedicata a coloro che abitano nelle frazioni onde consentire un accesso agevole e gratuito al centro cittadino.

Servizio di ricarica per auto elettriche

Nella stessa delibera la giunta comunale ha provveduto ad un riallineamento delle tariffe stagionali e in tutti i parcheggi gestiti da Saba oltre alla conferma delle altre agevolazioni in essere, come la tariffa ridotta 0,70 per i residenti, l’abbonamento gratuito per i nuclei familiari residenti nel centro storico in cui ci sono figli di età inferiore a 2 anni, l’abbonamento mensile facilitato per gli studenti dei corsi dell’Università di Perugia che si tengono ad Assisi, alle quali si aggiungeranno a breve l’attivazione di un servizio di ricarica di auto elettriche, la realizzazione di un sistema di indirizzamento ai parcheggi con informazioni sulla disponibilità di posti in tempo reale attraverso pannelli a messaggio variabile. In corso inoltre i progetti per la riqualificazione del parcheggio e dello spazio urbano di piazza Matteotti e per i sistemi di risalita automatizzati che andranno ad aggiungersi alla scala mobile di Porta Nuova.