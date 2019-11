Assisi, per la Rotatoria di Via F.lli Matteucci approvato il progetto | Entro l’anno l’inizio lavori

Tutto pronto per l’avvio dei lavori della rotatoria di via Fratelli Matteucci a Santa Maria degli Angeli, in prossimità dell’incrocio con via Los Angeles nei pressi del sottopasso. La conferenza dei servizi ha infatti dato il via libera al progetto dell’opera che si trova in un’area limitrofa al Puc.

L’incrocio esistente, anche in considerazione degli spazi e del notevole afflusso di traffico, è di fatto poco funzionale e teatro di frequenti incidenti. Proprio quest’ultimo aspetto ha indotto l’amministrazione comunale a modificare provvisoriamente la viabilità.

Il progetto prevede la demolizione della pavimentazione stradale e quindi la sostituzione dello svincolo esistente (cordoli e isole spartitraffico) con la realizzazione della rotatoria dal diametro esterno di circa 30 metri costituita da una corona centrale a verde di 11 metri di diametro, e infine si procederà con la sistemazione delle aree a verde.

La rotatoria lato carreggiata verrà delimitata da cordonati in cemento armato sormontabili della larghezza di circa 40 centimetri. Completerà l’incrocio così modificato l’apposizione della segnaletica orizzontale e verticale.

L’intervento,oltre a prevedere la modifica dell’incrocio, interesserà anche la rivisitazione del tratto di viabilità compresa tra la rotatoria esistente posta a nord-est e la rotatoria di nuova realizzazione per una lunghezza di circa 250 metri.

In questo tratto di viabilità infatti si prevede di modificare il flusso delle attuali corsie di marcia, che al momento risultano essere due in direzione Assisi e una in direzione Foligno-Perugia.

Per rendere più fluida la circolazione del traffico e tenendo conto della presenza dell’area commerciale ai cui parcheggi si accede da tale direzione, le corsie di marcia saranno invertite (una in direzione Assisi e due in direzione Foligno); ciò consentirà di migliorare anche il collegamento all’area commerciale avendo a disposizione una corsia di accesso/uscita dedicata.

Termineranno l’intervento alcune lavorazioni come, ad esempio, lo spostamento della pubblica illuminazione, la rimozione di un tratto di muro, il rifacimento di un tratto di cordonato in bitume per circa 35 metri, la demolizione e ricostruzione di un tratto di marciapiede; la rimozione e spostamento dei dissuasori attualmente presenti lungo la viabilità.

I lavori, che avranno un costo di 75 mila euro, inizieranno entro l’anno ed entro la primavera la rotatoria vicina all’area Puc sarà completata.

