Assisi, nasce il "Comitato per Davide Piampiano": sosterrà giovani studenti del master sul turismo - Tuttoggi.info

In memoria del giovane 24enne tragicamente scomparso a inizio anno arriva un'associazione: "Aiuteremo chi ha entusiasmo e voglia di fare, come era lui"

Un sostegno concreto per i giovani, sostenendo la facoltà di laurea in economia e management del Turismo finanziando alcuni progetti progetti, organizzando sul territorio dei master per consentire l’approfondimento di alcune tematiche e offrendo delle borse di studio a ragazzi particolarmente meritevoli. Con questo obiettivo la famiglia e gli amici del 24enne tragicamente scomparso a inizio anno hanno dato vita al comitato per Davide Piampiano.

Una firma davanti al notaio particolarmente significativa, che permetterà di ricordare in maniera “fattiva” uno giovane “pieno di vita, sogni e ambizioni”, come scrive la famiglia (la mamma Catia e il padre Antonello, oltre alla sorella di Davide, Valeria, e la fidanzata Michela; ma erano presenti anche zii e cugini) e gli amici. “Davide era un ragazzo innamorato della sua città, Assisi nel cui contesto sperava di diventare un grande imprenditore del settore del turismo. Per questo dopo la laurea in economia e management del turismo aveva partecipato ad alcuni master di indirizzo specifico”. A firmare per la nascita del comitato una ventina di persone, “ma – l’invito della famiglia – chiunque volesse può aderire“.

“I sogni di Davide – continua ancora la nota – sono stati purtroppo prematuramente spezzati l’11 gennaio 2023, quando aveva solo 24 anni: ma già molti avevano avuto modo di apprezzare le sue capacità e la sua straordinaria determinazione nel raggiungere i suoi obiettivi. Per questo, in sua memoria, la famiglia e tantissimi amici vogliono aiutare altri giovani, con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di fare, a realizzare i loro progetti”. Nelle prossime settimane il comitato per Davide Piampiano illustrerà più nel dettaglio le sue iniziative.