Assisi libera dal Covid | "Notizia bellissima, ora ripartiamo" - Tuttoggi

Nel 2020, con una coppia di turisti del Nord Italia, era stata la prima città umbra a registrare un possibile caso di Covid al di fuori della Lombardia, quando ancora si pensava che il virus fosse confinato in alcune regioni del Nord. E ora è tra le prime città a diventare una zona bianca nella zona bianca. Dal 19 giugno Assisi è Covid free, come rivela il sindaco, Stefania Proietti, in un video di due minuti: “Una bellissima notizia che non deve farci perdere le buone abitudini prescritte“, dice la prima cittadina, che spera nella ripresa dei flussi turistici, anche grazie al green pass e al vaccino, definito “la luce in fondo al tunnel. Sicurezza e prudenza possono farci rimanere Covid free, dobbiamo assolutamente puntarci. Assisi ripartirà più forte e salda che mai“.

Contributi per gli eventi estivi

E intanto, proprio nell’ottica della ripartenza, è stato pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di eventi culturali, teatrali, musicali nell’ambito del calendario estivo luglio settembre 2021. Il finanziamento totale messo a disposizione è di 30 mila euro. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate entro le ore 13 del 24 giugno. Il finanziamento totale messo a disposizione è di 30 mila euro; sarà l’amministrazione comunale a stabilire gli importi dei singoli contributi dopo aver verificato la presenza dei requisiti e dopo aver assegnato il punteggio (il finanziamento sarà pari al 60 per cento della spesa).

Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate entro e non oltre le ore 13 del 24 giugno o tramite raccomandata o posta certificata (comune.assisi@postacert.umbria.it) o consegna a mano al protocollo (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13). Eventuali richieste di informazioni potranno essere richieste all’ufficio cultura (075-8138621-665 email: cultura@comune.assisi.pg.it) ; il bando è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Assisi nella sezione “avvisi e bandi”.