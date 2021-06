Assisi, cinquina di candidati alle amministrative: si ufficializza Roberto Sannipola - Tuttoggi

Correrà per Alternativa Riformista e presenterà il programma a settembre

Roberto Sannipola per Alternativa Riformista ufficalizza la sua candidatura e diventa il quinto candidato alla poltrona di sindaco, si aggiunge infatti a Stefania Proietti, Marco Cosimetti, Francesco Fasulo e Luigino Ciotti.

Dottore in Scienze Politiche – indirizzo politico internazionale e laureando in Scienze delle comunicazioni sociali, Roberto Sannipola vive ad Assisi e ha fondato un’associazione culturale, Costruire il futuro. Per il momento, visto che le elezioni saranno l’11 ottobre, Alternativa Riformista ha deciso di “effettuare una comunicazione molto mirata e parca. Il nostro programma elettorale sarà reso noto nel momento in cui verrà depositato ufficialmente, un mese prima delle elezioni, perché crediamo trenta giorni siano un tempo più che sufficiente per informare gli elettori e dar loro la possibilità di scegliere chi votare in serenità e pace“.

“Utilizzeremo la pagina Facebook che aggiorneremo con post, foto e video e preferiamo in questo periodo orientare i nostri sforzi ad incontrare più persone possibili per definire al meglio il programma elettorale e individuare i candidati onesti, competenti e vincenti. Sappiamo che in genere si seguono dinamiche diverse, ma questo è il nostro stile: parlare, dialogare, far capire, essere premiati. Insomma – conclude Roberto Sannipola – Play with style“.