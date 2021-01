Assisi, il sindaco Stefania Proietti si ricandida alle prossime amministrative - Tuttoggi

“Nel momento più difficile della nostra storia dal dopoguerra in avanti, non mi faccio da parte, per senso di responsabilità ma soprattutto per amore di Assisi e della straordinaria comunità fatta di persone, cittadine e cittadini, di idee e culture, di solidarietà, sensibilità e carismi, di associazioni, di forze economiche e corpi sociali, di istituzioni civili e religiose”. Nel giorno del suo compleanno, con un breve video-messaggio su Facebook, il sindaco Stefania Proietti scioglie le riserve – non che ce ne fossero poi tante – e lancia la sua ricandidatura alle prossime amministrative che si terranno a giugno 2021.



In tre minuti di messaggio, la prima cittadina assisana ha parlato del suo mandato caratterizzato da eventi eccezionali come il terremoto del 2016 e la pandemia da Covid-19, tuttora in corso, le cui ripercussioni sociali ed economiche saranno gigantesche per la comunità. “È stata un’esperienza unica amministrare questa meravigliosa città – ha detto il sindaco Stefania Proietti – perché Assisi ha due dimensioni, quella di una città media con 28 mila abitanti e 20 frazioni e quella di una città-messaggio di respiro internazionale per i valori francescani di pace e accoglienza che trasmette. Ma c’è bisogno di più tempo per concludere gli obiettivi prefissati e soprattutto c’è bisogno di ripartire, di ricostruire. Per questo ho deciso di ricandidarmi a sindaco insieme a una squadra che ha creduto e crede in un progetto civico che, ora come allora, ora più che mai, vuole raccogliere le migliori competenze, forze e capacità della società civile“.



Tra l’altro il sindaco Stefania Proietti, che ha ribadito di essere espressione di una lista civica, ha rivolto un appello “a tutti coloro che vogliono mettersi al servizio della nostra comunità, anche se non si riconoscono nelle forze politiche o partitiche convenzionali: Assisi, oggi più che mai, ha bisogno delle sue migliori energie per rinascere e ricostruirsi più bella, forte, salda, unita che mai”.