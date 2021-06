Amministrative Assisi 2021, ufficiale il terzo candidato: è Francesco Fasulo - Tuttoggi

Dopo aver lanciato i manifesti elettorali, il 31enne Francesco Fasulo si candida ufficialmente a sindaco di Assisi, con un progetto politico civico dal titolo l’amore per Assisi e frazioni, “costituito da varie liste civiche, libere da tutti i partiti, composte da cittadini e cittadine, provenienti da tutti i settori della società civile che vogliono, con dedizione, onestà e senso del dovere, mettersi al servizio del territorio comunale“.

“Essere un buon Sindaco significa impegnarsi affinché la nostra Città di Assisi cresca tutta insieme, senza separazioni e senza distinzioni tra centro e Frazioni, tra centro e periferie, diffondendo qualità e sviluppo su tutto il territorio comunale assisano”, spiega Fasulo, che con il suo programma si augura che ciascuno “possa vivere con dignità, in sicurezza ed in armonia rilanciando e sviluppando Assisi e Frazioni, da un punto di vista economico, imprenditoriale, turistico, lavorativo, commerciale ed industriale”.

Tra le priorità di governo del candidato Francesco Fasulo, eliminare la burocrazia, gli sprechi e le inefficienze comunali, semplificare la pubblica amministrazione, abbassare le tasse, valorizzare tutto il territorio e creare turismo continuativo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, reperire i fondi europei per utilizzarli per lo sviluppo del territorio comunale; investire nella formazione artigianale e valorizzare i nostri prodotti locali, riqualificare e potenziare l’ospedale di Assisi e l’aeroporto di San Francesco. E ancora, garantire la sicurezza di tutto il territorio con il vigile urbano di Frazione e l’installazione capillare degli impianti di videosorveglianza e garantire la gestione ecologica dei rifiuti urbani, realizzando la raccolta differenziata a peso, con una tariffazione puntuale con meccanismi premianti, utilizzare i fondi europei per le asfaltature e una migliore manutenzione ordinaria. “Centrale nella nostra azione di governo sarà anche l’abbattimento delle barriere architettoniche”, anticipa il candidato.



Sul fronte del turismo, “realizzeremo un app comunale dedicata al turista in cui si offrono servizi e notizie su Assisi e Frazioni con aggiornamenti in tempo reale (attività ricettive, esercizi commerciali, poste, banche, servizio di trasporto pubblico, taxi, guide turistiche, mappe interattive, biglietti, bus, treni e molto altro)”, ed è anche prevista la realizzazione della rete Wifi gratuita dislocata su tutto il territorio comunale assisano. “Per amore della mia Città di Assisi e di tutte le Frazioni – conclude Francesco Fasulo – mi metto al servizio dei cittadini testimoniando una politica vissuta come una maniera esigente di vivere il mio impegno umano e cristiano a servizio del prossimo”.

Come detto, Francesco Fasulo è il terzo candidato “ufficiale”, dopo Stefania Proietti (sostenuta da Assisi Domani, M5S, Pd e Socialisti), Marco Cosimetti (tutto il centrodestra – Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia – più liste civiche); in campo anche Roberto Sannipola con Alternativa Riformista mentre si attende di sapere cosa faranno @Sinistra, che potrebbe candidare Luigino Ciotti, e l’Udc, che potrebbe vedere una corsa solitaria di Marco Parente.