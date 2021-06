Amministrative 2021, ad Assisi è corsa a 4 | Accordo Assisi Domani - M5S - Tuttoggi

Quattro candidati con la possibilità di un quinto, ma la vera novità della campagna elettorale è l’accordo tra la lista civica del sindaco, Assisi Domani, e il Movimento 5 Stelle.

“Con Stefania Proietti per un contributo positivo ad Assisi e all’Umbria”

“Assisi, da sempre crocevia nel Paese dal punto di vista valoriale, storico, culturale e religioso, è necessario fare uno sforzo per dare una risposta a tutte quelle imprese messe in ginocchio dalla pandemia. Con Stefania Proietti, l’auspicio di poter intraprendere un percorso importante e dare un contributo positivo alla Serafica e all’Umbria”, si legge in un post su Facebook del M5S Assisi, ‘anticipato’ nella serata di lunedì da un post di Assisi Domani. “Siamo consapevoli come il Movimento 5 Stelle di Assisi delle grandi responsabilità che questo momento storico comporta e ben lieti che oggi si sia concretizzata la possibilità di lavorare insieme nella coalizione confrontandoci apertamente e rimboccandoci le maniche per costruire un programma che porti a compimento il buon lavoro iniziato e rilanci verso ulteriori importanti obiettivi da realizzare per lo sviluppo integrale di Assisi. A sostegno di Stefania, ancora senz’altro la migliore scelta per il futuro di Assisi“.

Amministrative 2021, una poltrona per 4 – forse 5



Intanto, dopo un inizio “lento”, dopo Stefania Proietti (sostenuta anche dal Pd e dai Socialisti) e dopo Marco Cosimetti (tutto il centrodestra – Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia – più liste civiche), in pochi giorni si ufficializzano altri due candidati. Il primo è Francesco Fasulo, che dopo un tam tam sui social fa uscire anche i primi manifesti: “Un progetto politico civico, libero da tutti i partiti, che si chiama ‘L’amore per Assisi e frazioni’”, si legge nei social.

Da domenica 13 giugno è inoltre online su Facebook la pagina ‘Sannipola Sindaco’, con tanto di nuovo simbolo nel quale emergono i colori rosso e verde. “Il nostro motto sarà play with style, partecipiamo con stile, a cominciare dal linguaggio. A presto per l’ufficializzazione della candidatura e poi per i punti programmatici”, fa sapere il candidato, ‘ispirato’, pare, da Amato John De Paulis. E, probabilmente, a breve verrà ufficializzata anche la presenza di un quinto candidato: @Sinistra dovrebbe infatti partecipare alle elezioni in solitaria, forse ancora guidata da Luigino Ciotti.