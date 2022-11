Assisi, carabinieri inaugurano la "Stanza tutta per sé" per le vittime di violenze e abusi - Tuttoggi

Il locale dedicato alla tutela e all'ascolto protetto di donne e minori si trova all'interno della caserma assisana

Questa mattina (19 novembre) è stata inaugurata, all’interno della Compagnia Carabinieri di Assisi, la “Stanza tutta per sé”, un locale dedicato alla tutela e all’ascolto protetto di donne e minori vittime di violenza e abusi.

L’evento si incardina nel progetto avviato nel 2015 da Soroptimist International d’Italia ed anticipa di pochi giorni la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, che ricorre il 25 novembre e in occasione della quale la caserma di Santa Maria degli Angeli si illuminerà di arancione, in segno di vicinanza e supporto a tutte le donne vittima di violenza e abuso.