Assegni familiari, come richiederli a Orvieto - Tuttoggi

Potranno accedere al beneficio i nuclei familiari composti da cittadini italiani, cittadini comunitari, cittadini non comunitari con permesso di lungo soggiorno e coloro che hanno lo status di rifugiati con tre o più figli tutti di età inferiore ai 18 anni, che alla data del 28 febbraio 2022 siano residenti nel Comune di Orvieto e risultino in possesso di risorse economiche come di seguito elencate.

Si rammenta che, a partire dal 1 marzo 2022, è entrato in vigore l’istituto dell’assegno unico e pertanto, relativamente l’anno 2022 verranno corrisposte ai richiedenti soltanto le mensilità corrispondenti ai mesi di gennaio e febbraio 2022.

L’importo dell’assegno è pari ad € 147,90 mensili ed è concesso ai nuclei familiari con un valore ISEE inferiore alla soglia di € 8.955,98.

Le richieste dovranno essere presentate al Comune di Orvieto presso l’Ufficio Protocollo in Piazza della Repubblica o tramite posta elettronica al seguente indirizzo: comune.orvieto@postacert.umbria.it.

La richiesta, redatta su apposito modulo, scaricabile dal sito internet del Comune di Orvieto www.comune.orvieto.tr.it nella sezione uffici e servizi/ufficio della cittadinanza/area famiglia dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva (I.S.E.E.) di cui al DPCM n. 159 del 05 dicembre 2013.

Si ricorda che, vista la normativa vigente in materia di ISEE, la sola consegna del modello ISEE è prorogata al 28 febbraio 2023, mentre rimane fissata improrogabilmente al 31 gennaio 2023 la richiesta di concessione dell’assegno al Comune di Orvieto.

L’erogazione dell’assegno sarà effettuata dall’INPS.