Asm Terni, 28 assunzioni a tempo indeterminato | Previste altre 18 stabilizzazioni - Tuttoggi

Assunzioni e stabilizzazioni, sindacati “Accordo positivo”

“Le OO.SS. e le RSU valutano in modo positivo questo primo accordo che consente di dare una

stabilità occupazionale a tutto il personale che in questi anni è stato fondamentale per il

raggiungimento degli obiettivi di fornitura dei servizi essenziali resi ai cittadini – si legge in una nota congiunta delle sigle sindacali – rimaniamo in attesa di conoscere il Piano Industriale al fine di

poterne valutare gli elementi strategici.

Igiene e sicurezza

I sindacati e le Rsu hanno inoltre evidenziato “l’importanza di garantire anche la dovuta attenzione sui temi che riguardano igiene e sicurezza del lavoro in settori delicati come Igiene Ambientale, Gas, Idrico ed Elettrico; si è sottolineata la necessità di prestare particolare attenzione alla cronica carenza di personale operativo a partire dal settore gas.

A seguito di tali sollecitazioni è stata richiesta la presentazione di una piattaforma sindacale

contenente le problematiche con le relative priorità”.