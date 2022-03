L'intervento di rifacimento del manto stradale da lunedì a mercoledì, vietato il transito dei mezzi

Prosegue l’intervento di rifacimento dell’asfalto in alcune delle principali strade di Ponte San Giovanni. interventi che stanno riguardando via Adriatica, via Manzoni, strada Tiberina sud.

da lunedì 7 a mercoledì 9 marzo i lavori di manutenzione riguarderanno via Cestellini, in cui sarà interdetto il transito dei mezzi sino al completamento dei lavori.

(foto Tommaso Benedetti)