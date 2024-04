Il mister Carlo Masciotti: "Il segreto? Unità e coesione di un gruppo di ragazzi diventati amici con un percorso iniziato nel 2019".

L’Asd Foligno calcio a 5 under 17 vince il campionato regionale. Sul campo di Montefalco la vittoria decisiva nel derby con la Fulginium per 2-1 che ha decretare la vittoria finale con cinque punti di vantaggio sul San Giustino. La società è guidata dal Presidente Mirko Cestellini, l’allenatore è Carlo Masciotti e il vice allenatore è Alessandro Caroli.

“Il segreto? La coesione”

Dopo mesi di allenamenti intensi, partite combattute e momenti di tensione, la squadra under 17 – è riuscita a raggiungere l’obiettivo: la vittoria nel Campionato Regionale. È stata una stagione ricca di sfide e ostacoli da superare, ma il team ha dimostrato determinazione e impegno in ogni momento. “Il segreto del nostro successo – dichiara l’allenatore Carlo Masciotti – risiede nell’unità e nella coesione di un gruppo di ragazzi diventati amici con un percorso iniziato nel 2019. Ogni giocatore ha portato il proprio contributo unico al team, dimostrando talento, impegno e spirito di squadra in ogni partita. Dalle difese solide agli attacchi fulminanti, ogni membro della squadra ha svolto il proprio ruolo fondamentale nel raggiungimento della vittoria. Ma il merito non va solo ai giocatori sul campo. Dietro le quinte, c’è stato un team di allenatori dedicati e appassionati che ha lavorato instancabilmente per preparare la squadra ad affrontare ogni sfida“. La loro guida esperta e il loro sostegno morale hanno giocato un ruolo fondamentale nel plasmare il carattere e la determinazione dei giovani atleti.

Il sostegno dei genitori e dei tifosi, con il loro incoraggiamento e il loro entusiasmo, hanno contribuito ad alimentare la determinazione dei ragazzi spingendoli a dare il massimo in ogni partita. Ora, mentre la squadra celebra la meritata vittoria nel Campionato Regionale, guarda avanti con orgoglio e determinazione preparandosi per l’accesso alle finali nazionali di categoria.

I giocatori

I giocatori che hanno reso possibile questa straordinaria vittoria in ordine di maglia: 1 Bordoni Andrew

6 Marzo Riccardo, 7 Biemmi Cristian, 9 Lucantoni Riccardo, 10 Cimarelli Gabriele, 11 Paradisi Davide, 12 Pacini Giulio, 13 Bravi Daniele, 16 Chiappavento Marco, 17 Bartolini Lorenzo, 19 Bigaroni Tommaso, 20 Anselmi Christian, 21 Mazzoni Filippo e 22 Bianchini Lorenzo.