ArteMia, guida accessibile e inclusiva dei musei della città

Scoperta e accessibilità al patrimonio culturale

Il Progetto ArteMIA, finanziato dalla Regione Umbria, nasce dall’esigenza di offrire un percorso di

scoperta e accessibilità al patrimonio culturale, incentrato sulle opere custodite all’interno del

Museo Diocesano di Foligno, attraverso laboratori di arteterapia (con l’utilizzo della fotografia e

rielaborazione /immersione digitale). Gli obiettivi si focalizzano principalmente sul fornire un

risultato tangibile (co-costruito dagli stessi soggetti beneficiari), ma anche strumenti che rendano

il Museo stesso più accessibile a persone con disabilità cognitive.

Coinvolgimento delle persone in un processo di narrazione creativa

Questo permetterà di coinvolgere le persone in un processo di narrazione creativa, volto alla riappropriazione di spazi, emozioni e protagonismo in ambito culturale. L’ingresso all’evento è gratuito e aperto tutt*. Per maggiori informazioni si può scrivere una e-mail al partner coordinatore del progetto CrhackLab Foligno 4D: weare@crowddreaminganew.world