Arrivano 11 anestesisti al Santa Maria di Terni | Assunzioni in altri reparti - Tuttoggi

I nuovi 11 anestesisti riempiono dunque un importante posto, prezioso ulteriormente specie in questo periodo di pandemia.

Sono 11 gli anestesisti nuovi assunti all’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Hanno infatti superato il concorso effettuato nella odierna mattinata bandito dal Santa Maria. Nel dettaglio, in 4 passeranno a tempo indeterminato, visto che risultano già in servizio con incarico a tempo determinato.

Per i restanti 7, l’assunzione è prevista non appena saranno espletati tutti gli adempimenti previsti per l’assunzione. I nuovi anestesisti riempiono dunque un importante posto, prezioso ulteriormente specie in questo periodo di pandemia. Purtroppo il fenomeno della carenza di anestesisti è un problema che riguarda l’intero territorio italiano.

Nuove assunzioni

Il Santa Maria sta proseguendo dunque con la sua filosofia volta al miglioramento delle condizioni sia del personale sanitario che dei propri pazienti. In questa ottica prosegue il piano di assunzioni e stabilizzazioni: dal 15 al 28 febbraio u.s. hanno preso servizio a tempo indeterminato un dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia; è stato assunto con mobilità diretta l’ingegnere Gianluca Bandini, responsabile f.f. S.C. Tecnico Patrimoniale; sono stati assunti a tempo determinato per emergenza Covid 4 tecnici di laboratorio, mentre altri 3 sono in corso di assunzione; dal primo marzo prende servizio a tempo indeterminato 1 dirigente medico di Otorinolaringoiatria; il 2 marzo prendono servizio a tempo determinato 1 dirigente medico di Medicina legale e 1 di Medicina nucleare.

Sempre dal primo marzo prende servizio il direttore della Struttura complessa a apicalità universitaria di Clinica per Malattie infettive la professoressa Maria Bruna Pasticci.

Ancora dal primo marzo 9 medici di Area Covid vengono assunti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2021, mentre per altri 4 sono in corso le procedure di assunzione allo stesso titolo.

Dal primo aprile sarà stabilizzato a tempo indeterminato 1 dirigente di Malattie infettive.

Sono in corso di reclutamento, per emergenza Covid, ulteriori unità di personale sanitario, attingendo dagli elenchi messi a disposizione dalla Protezione civile. Sono infine in corso le procedure di assunzione a tempo indeterminato 2 fisioterapisti e di 1 dirigente medico cardiochirurgo.