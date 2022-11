Arriva la ruota panoramica, le modifiche alla circolazione - Tuttoggi

Le disposizioni resteranno in vigore dal 15 novembre al 15 gennaio 2023

L’arrivo in Piazza 40 Martiri della ruota panoramica, che resterà in città per tutto il periodo di Natale, comporterà una serie di modifiche alla circolazione, a partire dalle ore 6 di domani, 15 novembre, fino alle ore 21 del 15 gennaio 2023.

Divieto di transito in Piazza 40 Martiri a partire da Largo di Porta Marmorea per gli autobus ad eccezione del servizio urbano (linea A e B) e del servizio navetta-centro storico, che sono autorizzati alla fermata in prossimità delle Logge dei Tiratori e a transitare in uscita percorrendo l’anello di Piazza 40 Martiri (giardini grandi).