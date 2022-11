Albero, ruota, proiezioni e golosità, Gubbio si trasformerà in "Città del Natale" per 50 giorni - Tuttoggi

Videomapping e proiezioni

Tra le novità ecco le proiezioni all’imbrunire sulle facciate delle chiese di San Giovanni (una Natività realizzata ispirandosi alla tecnica della vetrata) e di San Marziale (un’immagine artistica di San Francesco mentre ammansisce il Lupo, con una veduta della città di Gubbio ed alcuni elementi che richiamano al Cantico delle Creature). Restando in tema non mancherà il videomapping 3D, spettacolo di proiezioni tridimensionali e musica su Palazzo dei Consoli. Lo spettacolo, che durerà circa 5 minuti, sarà ripetuto più volte durante la serata e creerà un appuntamento fisso di grande richiamo.

Per i più golosi

Per i più golosi, all’interno delle cantine del prestigioso palazzo Conte della Porta, torna La Magia del Cioccolato, una vera e propria festa per il palato, dove maestri cioccolatieri proporranno dimostrazioni e degustazioni e sarà possibile acquistare deliziosi manufatti (aperto il 3/4/7/8/9/10/11/17/18/24/26/29/30 dicembre e 1 gennaio).

Mercatino di Natale

Nella suggestiva location dei giardini di piazza 40 Martiri, tra mille luci e colori, confermati come sempre gli stand di legno del Mercatino di Natale (19/20/26/27 novembre, 3/4/7/8/9/10/11/17/18 dicembre e dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023), in un’atmosfera suggestiva dove passeggiare tra ricercati oggetti artigianali, decorazioni natalizie e deliziose specialità culinarie. Nella stessa area, per i più piccini, sarà disponibile anche il trenino di Babbo Natale.

L’Albero e la ruota panoramica

Per due mesi, a partire dalla sua accensione il 7 dicembre prossimo, il maestoso Albero di Natale più grande del mondo farà ovviamente da sfondo al villaggio natalizio di Piazza 40 Martiri, e si potrà ammirare anche da una diversa prospettiva grazie all’ormai “familiare” ruota panoramica (aperta tutti i giorni con possibilità di accesso anche per disabili).

Trenino turistico e Presepe vivente

Non mancheranno infine neanche il trenino turistico Gubbio Express Christmas, che farà immergere i visitatori nella magia di una storia millenaria, nella cultura e nelle tradizioni di una città che non smette mai di meravigliare (per info 327 982 0081) e il Presepe vivente in Piazza San Pietro (8 e 26 dicembre, dalle 16.45 alle 19).