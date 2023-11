Arriva la prima neve e...i curiosi | Caos ghiaccio sul Monte Cucco, auto bloccate e intraversate - Tuttoggi.info

L'imbiancata odierna ha attirato molte famiglie in Val di Ranco (Sigillo) ma il ghiaccio ha messo in difficoltà diverse vetture, necessario l'intervento dei vigili del fuoco | La strada è stata momentaneamente chiusa

Il grande freddo e la prima neve della stagione sono arrivati e, con loro, anche i curiosi e le famiglie che alla ricerca di divertimento rimangono…bloccati.

E’ successo proprio oggi (26 novembre) sul Monte Cucco, dove in molti si sono riversati per gustarsi la suggestiva (seppur lieve) imbiancata di fine novembre. In Val di Ranco (Sigillo), però, qualcosa è andato storto fin dal primo pomeriggio, con gli automobilisti che non hanno fatto i calcoli con il ghiaccio sulla strada.

Diverse vetture sono infatti rimaste bloccate o intraversate per ore, alcune delle quali finite pure fuori dalla carreggiata. Le prime auto in difficoltà – specie in salita – hanno reso complicato anche l’arrivo delle altre macchine, con alcuni costretti a tornare indietro o fermarsi in pendenza a combattere con lo “slittare” delle ruote.

Per evitare che la confusione diventasse caos – sarebbero state almeno 5 le auto nei guai – è stato necessario l’arrivo dei vigili del fuoco, che per prima cosa hanno liberato le famiglie finite fuori strada e quelle in caduta libera “in bilico” sul ghiaccio.

Inoltre per scongiurare l’arrivo di nuove vetture e altri inconvenienti la strada di acceso a Val di Ranco (dall’incrocio) è stata momentaneamente chiusa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale da parte di mezzi spargisale della Provincia.