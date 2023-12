Arriva il grande sabato di Umbria Bike & Run Show - Tuttoggi.info

Sabato ricco di eventi per l'Umbria Bike & Run show dopo il taglio del nastro di venerdì

Sabato ricco di eventi per l’Umbria Bike & Run show. Venerdì all’Umbriafiere di Bastia Umbra (Pg) il taglio del nastro per il numero zero del Salone nazionale delle tecnologie, prodotti e servizi per l’universo del ciclismo e della corsa con le attività che proseguiranno fino a domenica 3 dicembre ogni giorno dalle 9 alle 19 nei tre padiglioni dello spazio fieristico umbro con 180 espositori presenti.

Alle 12.30 si è tenuta la cerimonia inaugurale con il super campione e mito del ciclismo italiano Francesco Moser al taglio del nastro insieme al presidente di Epta Confcommercio Aldo Amoni, alla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e al sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti.

Alle 14.30 si è svolta la tavola rotonda ‘Lo sport come stile di vita’ dedicata alla promozione di un sano stile di vita e presentata dalla Regione Umbria insieme a Epta. Ospite d’eccezione lo chef Andrea Impero, del ristorante Elementi di Borgobrufa, neo stella Michelin che ha presentato uno spuntino del benessere secondo le linee della dieta mediterranea. A seguire un altro momento di approfondimento su “Oleoturismo ed Enoturismo in Bicicletta. La Grande Pedalata lungo la Fascia Olivata Assisi – Spoleto, una buona pratica di rete in Umbria”, in cui sono state presentate nuove progettualità lungo Le Strade dei Vini e dell’Olio Evo dell’Umbria.

Numerosissime le aree espositive con prodotti di assoluta qualità: bike; e-bike; running; trekking; abbigliamento; scarpe; accessori; salute e alimentazione ma anche cicloturismo.

Di grande attrazione l’area test, dove le aziende espositrici invitano alla prova dei prodotti esposti. Un evento interattivo ed esperienziale dedicato agli amanti dello sport, dell’outdoor e del fitness – ma anche a neofiti e sportivi di ogni età – , per provare tante discipline diverse e prendere parte a momenti di salute e divertimento.

IN MOSTRA LE BICI DEI ‘MITI’ DEL PEDALE

La storia del grande ciclismo del passato è in mostra a Umbria Bike&Run show con tre storiche biciclette vincenti, utilizzate da “icone” del pedale quali Gastone Nencini, Freddy Maertens e Francesco Moser, corredate dalle relative schede. Le bici impreziosiscono lo stand della ciclostorica “La Favolosa” di Gubbio, scelte fra le oltre 200 appartenenti a Moreno Bianchini, collezionista di Sansepolcro che ha raccolto i modelli costruiti dai maestri telaisti italiani, in sella ai quali hanno poi corso le leggende del ciclismo nazionale e straniero.

ALLE 15 ‘CORRENDO VERSO L’INVERNALISSIMA’

Tante le attività in corso e quelle in programma, che stanno riscuotendo un importante successo di pubblico. Questo pomeriggio sarà il momento degli amanti del running: alle 15 infatti si terrà la competizione ‘Correndo verso l’Invernalissima’. Una gara di 12K competitiva sulle strade della storica corsa con vista su Assisi. In palio il primo trofeo Epta Confcommercio. Prevista anche una distanza non competitiva di 6KM aperta a tutti (Organizzazione ASPA BASTIA).

Per i bikers invece domenica 3 dicembre alle ore 9:00 si terrà la Subasio gravel alla conquista del Monte Subasio.

IN AREA MEETING TURISMO ATTIVO E CICLOVIAGGIATORI

Dopo i convegni di venerdì nell’area Meeting (Padiglione 8), sabato 2 dicembre alle ore 11.00 la conferenza a cura di Decathlon ‘Insieme a chi promuove il turismo sportivo attivo’. Dalle ore 16.00 alle 18.30 sempre al padiglione 8 (Area Meeting) è atteso il talk ‘Storie di ciclo viaggiatori’ moderato da Marco Pareti, giornalista e conduttore. Intervengono: Melissa Osio sul tema ‘La bici un portale verso la libertà’ e Ivan Bianconi su ‘9001 miles da Perugia a Cape Town: pedalare per vivere al massimo’. Con loro anche l’Associazione Sportiva Gaia che parlerà del ‘Progetto Grande Anello Valnerina: un fiume di emozioni’.

Al termine dei Talk, presso lo Stand YouMobility nel Padiglione numero 7 – Expo Bike, è previsto un aperitivo con prodotti tipici offerto da Humbry.

BIKE EXPERIENCES

Fino a domenica all’interno del quartiere fieristico di Bastia Umbra verranno realizzati tre percorsi con tre differenti caratteristiche per test e prove: strada, mtb, gravel e E-bike. I percorsi saranno a disposizione anche dei vari espositori di bici per far testare i propri prodotti.

FITNESS ON STAGE

Prosegue anche la serie di attività per i fitness lovers: un fine settimana con allenamenti e masterclass. Con un’area dedicata al benessere totale della persona, della quale sono protagoniste alcune tra le attività più di successo nelle palestre di tutto il mondo, in collaborazione con Barbara Carli, Delegato Anif Eurowellness Umbria e Elisir fitness club.

TREKKING URBANO

Per gli amanti delle passeggiate nella natura saranno prosegue la tre giorni di escursioni a piedi alla scoperta del territorio, con partenza e arrivo nel cuore di Bike & Run Show. La partecipazione è gratuita previo acquisto del biglietto di ingresso (Organizzazione 100% Outdoor; bettonaoutdoor@gmail.com tel 347 9844024)

BIKE TRIAL e TRACK AND FIELD

Sabato dalle 10 alle 17 gli Show e Demo di Bike Trial con Marco Lacitignola, mentre sulla pista di atletica di 60 metri ogni partecipante di Umbria Bike&Run potrà farsi cronometrare il proprio ‘personal best’ (Coordinamento Athlon Bastia in collaborazione con Fidal Umbria). Dalle 15:00 alle 17:00 l’allenamento atleti d’elite con Junior Tardioli campione europeo under 23 staffetta 4×100 e primatista regionale 100 e 200.



KID’S VILLAGE

Per i più piccoli lo sport all’Umbria Bike&Run è un bellissimo gioco tutto da vivere: per loro è allestito un vero e proprio villaggio attivo: gimkana, bmx, mini percorso di running ad ostacoli, una pista di atletica per le prove veloci. L’iniziativa verrà promossa in tutte le scuole del territorio. Partners dell’iniziativa: CONI Umbria, FIDAL, Federazione Ciclistica Italiana, ed UISP.

BIKE & RUN SHOW HAPPY HOUR

Non solo sport: all’interno dell’evento al padiglione anche oggi dalle 18.00 alle 20.30 si terrà il “party” che chiude la giornata. Dopo tante calorie bruciate la meritata ricompensa; un happy hour con Dj set al padiglione 9.

Per scoprire queste e moltissime altre iniziative vi invitiamo a consultare il programma dettagliato dell’evento all’indirizzo www.bikerunshow.com

L’ingresso alla manifestazione è gratuito per bambini e ragazzi fino a 14 anni.

Trenitalia è Official Green Carrier di Bike & Run Show: usando il treno per raggiungere Bastia Umbra dal 1 al 3 dicembre 2023 è possibile acquistare il biglietto al prezzo ridotto di 7€.