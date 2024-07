Arriva il Giro dell'Umbria 2024, ecco tutte le modifiche alla viabilità - Tuttoggi.info

Prenderà il via oggi giovedì (25 luglio), alle ore 18, il Giro dell’Umbria 2024, che in tre giorni interesserà diverse zone di Gualdo Tadino negli orari e nei modi riportati di seguito.

Mentre giovedì 25 luglio avrà luogo il Cronoprologo a squadre alla pista ciclabile “Adolfo Leoni”, che assegnerà le maglie di leader di ogni categoria, venerdì 26 sarà la volta della Gara a circuito che si svolgerà presso la zona industriale di Gualdo Tadino da ripetere per 13 volte. Dalle ore 17 alle 20 ci sarà la chiusura strade come da ordinanza della Prefettura di Perugia in: SP 241 area parcheggio, via Fonte Viola, via degli Artigiani, rotonda loc. Vaccara, via Flaminia Nord Sp 241.

Sabato 27 i corridori si daranno battaglia nella gara in linea denominata “Ghigiano antiorario” che toccherà, oltre a Gualdo Tadino, anche i Comuni di Fossato di Vico, Gubbio e Valfabbrica, della lunghezza di 78 km e 970 metri di dislivello. I disagi alla circolazione ci saranno dalle ore 9 per transito dimostrativo ciclisti in via XXV aprile, via Nino Bixio, via Roma, Piazza Martiri, viale Don Bosco Centro Commerciale Granaio. Le strade interessate dalla gara, dalle 9 alle 12, saranno la Sp 24, SS 219 Osteria del Gatto SS3 direzione Gualdo Tadino Sp 245 direz. Gualdo Tadino, Cerqueto.

Domenica 28 la competizione terminerà con la Cronoscalata dell’Ascensione che porterà i corridori all’ascesa verso Valsorda su una salita di 6,3 km decretando i vincitori del Giro dell’Umbria 2024. La Sp 239 di Valsorda sarà interrotta al transito dalle ore 9 alle ore 11.30 per gara cronoscalata.