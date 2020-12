Arriva il finanziamento per l'ex-Scuola di Fabbri a Giano dell'Umbria - Tuttoggi

Accolto finanziamento per ristrutturazione. Barbarito, “La più grande opera di riqualificazione urbana di Fabbri degli ultimi vent'anni”

La Regione Umbria ha accolto la richiesta di finanziamento del progetto di ristrutturazione della ex scuola di Fabbri e dell’area adiacente alla struttura, presentato dalla giunta comunale nell’ambito del bando di riqualificazione urbana rivolto a 34 comuni umbri. Il contributo concesso dalla Regione è pari a 181 mila euro.

“Il progetto che abbiamo previsto ha un costo complessivo di 260 mila euro – spiega il vice sindaco con delega a urbanistica e lavori pubblici, Jacopo Barbarito – che saranno finanziati per la maggior parte dal contributo regionale e per la restante parte da un mutuo di 79 mila euro.

Si tratta della più grande opera di riqualificazione urbana di Fabbri degli ultimi vent’anni, volta a recuperare una struttura chiusa ormai da nove anni, esattamente dall’autunno 2011, a seguito dei danni allora provocati dal maltempo sul tetto. Uno stabile che è l’unico edificio di proprietà comunale di quella che è ormai la seconda più grande frazione del territorio per numero di abitanti, che è nostra intenzione restituire alla comunità”.

Il progetto, nel dettaglio, prevede interventi all’interno e all’esterno della struttura. “Esternamente – continua Barbarito – è prevista la creazione di un nuovo ingresso pedonale dalla strada provinciale, il rifacimento della recinzione, l’accessibilità diretta della ex scuola dalla piazza ora generalmente adibita a parcheggio con un nuovo piano che include anche lo spazio del forno, la valorizzazione dei due ingressi della ex scuola, del campo da bocce e la sistemazione del verde, che ospiterà poi elementi di arredo urbano per grandi e piccini.

Internamente, invece, saranno riconfigurate e ingrandite le due stanze polifunzionali, realizzati bagni a norma, recuperati i pavimenti danneggiati, rifatti intonaci e tinteggiature (sia dentro che fuori), nuovi infissi con vetri atti al contenimento energetico, porte ad apertura esterna e antipanico.

Sarà, inoltre, rifatta la copertura con una struttura metallica a due capriate, controsoffitto ligneo e appositi interventi a scopo isolante e termoacustico; il tutto volto a mettere in sicurezza il tetto e migliorate le prestazioni antisismiche della struttura. Saranno inoltre eseguiti interventi di coibentatura, isolamento termico, oltre che ammodernati gli impianti elettrici, idrici e di riscaldamento”.

“Entro 60 giorni – conclude Barbarito – i progettisti redigeranno il progetto esecutivo, a cui seguirà l’appalto dei lavori e la loro consegna, presumibilmente entro il mese di giugno. Pertanto è ragionevole supporre che entro la fine del prossimo anno sarà possibile tornare a vivere questa struttura”.

Soddisfatto anche il sindaco, Manuel Petruccioli: “Ancora una volta, a pochi mesi dal nostro insediamento e zavorrati dalle difficoltà legate alla pandemia, portiamo a termine un altro impegno preso con la collettività, trovando le risorse e un progetto importante per restituire l’ex scuola alla collettività di Fabbri.

Una struttura che per quasi dieci anni è stata lasciata colpevolmente all’abbandono, privando bambini, famiglie e tutti i residenti di un luogo di ritrovo, gioco, svago e socialità di primaria importanza con ponteggi che hanno circondato la struttura che si è ammalorata nel tempo, dando anche una pessima immagine a tutte le persone in transito nel centro urbano.

Ora, finalmente, entro pochi mesi tutto questo sarà solo un brutto ricordo e la vecchia scuola tornerà a vivere”, conclude il sindaco.