Arriva a Spoleto il nuovo direttore di Palazzo Collicola, Marco Tonelli

Venerdì 8 febbraio (ore 12.30) alla sala dello Spagna di Palazzo Comunale si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore di palazzo Collicola Marco Tonelli.

Oltre a Tonelli interverranno il sindaco di Spoleto Umberto de Augustinis e l’assessore alla cultura Ada Urbani.

Marco Tonelli (Roma, 1971), critico e storico d’arte, ha curato cataloghi e mostre di arte moderna e contemporanea tra cui Fabrizio Plessi, Bill Viola, Candida Höfer, Hidetoshi Nagasawa, Pino Pascali, Leoncillo, Bertozzi & Casoni, Bruno Ceccobelli, Giacinto Cerone, Giuseppe Spagnulo, Luigi Mainolfi, Gianni Asdrubali, Gehard Demetz, Eduard Habicher; è stato Assessore alla Cultura e al Turismo per il Comune di Mantova, Caporedattore della rivista Terzo Occhio, Commissario inviti della XIV Quadriennale di Roma e tra i curatori del 60 Premio Faenza presso il MIC.

Dopo la laurea in Storia dell’Arte presso l’Università La Sapienza di Roma, ha conseguito il diploma di Specializzazione in Archeologia e Storia dell’arte ed un Dottorato di Ricerca in Storia dell’Arte presso l’Università degli Studi di Siena. Ha inoltre curato il catalogo generale delle sculture di Pino Pascali. Attualmente insegna Storia dell’arte moderna e contemporanea presso l’Accademia di Belle Arti di Foggia e ha tenuto conferenze sull’arte moderna e contemporanea presso l’Università di Verona, la Cornell University di Roma, il Museo Pushkin di Mosca, il Mar di Ravenna, il Ciac di Foligno, la Fondazione Burri di Città di Castello, la Società Dante Alighieri di Roma, l’Accademia di Belle Arti di Vilnius, la Fundación Simón I. Patiño di La Paz, la Fondazione Quadriennale di Roma, la GAMeC di Bergamo ed altre sedi istituzionali.

Dal 2015 al 2017 è stato Direttore artistico della Fondazione Museo Montelupo Fiorentino per cui ha ideato la rassegna Materia prima, che ha previsto la realizzazione di sculture permanenti nel centro storico di Ugo La Pietra, Bertozzi & Casoni, Nagasawa, Loris Cecchini, Lucio Perone, Gianni Asdrubali. Cura per conto di Palazzo Ducale a Mantova il progetto Scultura in Piazza (Vortici di Hidetoshi Nagasawa nel 2016, Guscio di Eduard Habicher nel 2018).

Tra le sue pubblicazioni più recenti: Leoncillo: Piccolo diario 1957-1964 (2018); Hidetoshi Nagasawa. Vortici (2017), Francis Bacon. Le atmosfere letterarie (2014), The Art Horror Picture Show. Dalla Transavanguardia alla Transfunzionalità (2011), Pino Pascali. Catalogo generale delle sculture 1964-1968 (2011), Pino Pascali: il libero gioco della scultura (2010), La statua impossibile. Scultura e figura nella modernità (2008), La più mirabil cosa. Teoria della statua da Donatello a Rodin (2006). Ha infine pubblicato articoli e recensioni su Arte, Exibart, FMR, Art e Dossier, Mozart, Logos, Agalma, Espoarte, Look Lateral, ContemporArt, Global Magazine.

È in corso di pubblicazione uno studio monografico sulla scultura di Alberti Burri per conto della Fondazione Alberto Burri Palazzo Albizzini di Città di Castello (marzo 2019).

