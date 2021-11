Area crisi complessa Terni-Narni, il Mise stanzia 10 milioni di euro - Tuttoggi

Area crisi complessa Terni-Narni, nuovi fondi messi a disposizione del Mise, la soddisfazione dell'assessore Fioroni "Intervenire su criticità del ternano"

Il Mise ha deciso di prorogare l’Accordo di Programma per l’area di crisi complessa Terni-Narni, stanziando ulteriori 10 milioni di euro. Ad annunciarlo è l’assessore regionale Michele Fioroni che commenta: “Un risultato importante per il nostro territorio”.

Destinazione dei fondi

Secondo quanto riferito dall’assessore alle Politiche per la competitività e crescita del sistema economico/produttivo, le risorse potranno essere impiegate per la realizzazione di programmi di investimento produttivo e per la tutela ambientale, prevedendo anche la realizzazione di progetti per l’innovazione e la formazione del personale.

Le criticità del territorio ternano

“L’accordo, che verrà deliberato nella Giunta di domani, racchiude in sé mesi di intenso lavoro – sottolinea Fioroni – per far comprendere al Mise non solo le criticità del territorio del ternano, ma anche le sue molteplici potenzialità. Un risultato che premia una visione strategica precisa, che promuove innovazione e sostenibilità ambientale come chiave di rilancio della conca ternana nel segno della siderurgia, della meccanica, ma anche con l’ambizione di attivare nuove filiere all’insegna della bioeconomia circolare come nuova verticale di specializzazione per il nostro territorio”.