Arcs Cus Perugia vince la finale B dei Campionati italiani di società - Tuttoggi.info

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Arcs Cus Perugia vince la finale B dei Campionati italiani di società

Redazione

Arcs Cus Perugia vince la finale B dei Campionati italiani di società

Mar, 29/09/2026 - 06:22

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Successo dell’Atletica Arcs Cus Perugia nella finale B dei Campionati Italiani di Società Allievi. Il team umbro si è imposto con 12270 punti non solo nel raggruppamento di Perugia, ma ha ottenuto il punteggio più alto fra tutte le finali B (si gareggiava anche a Imperia, Ponzano Veneto e Battipaglia) chiudendo così al diciassettesimo posto, immediatamente alle spalle delle 16 società che hanno disputato la finale Oro.

Ha staccato di quasi 2000 punti la seconda società classificata, l’Atletica Prato (10568 punti) e la terza, l’Atletica 2005 Siena (10549 punti). L’impegno delle grifette è stato massimale, lo spirito di squadra ancora una volta ha portato ad un risultato prestigioso che si aggiunge a quelli conseguiti nel corso di questa stagione agonistica.

A livello individuale questi i risultati: Bianca Baiocco 1^ 800 mt e 2^ 400 mt; Emma Massarelli 3^ 100 hs e 1^ salto con l’asta; Armelda Dini 3^ 2000 mt siepi; Sara Galanello 3^ 5000 mt marcia; Aurora Iorio 2^ 100 mt; Johanna Volpini Saraca 3^ 1500 mt e 5^ 3000 mt;; Linda Proietti 1^ salto in alto; Agnese Massetti 7^ 400 mt hs; Chiara Duranti 11^ 200 mt e 5^ salto in lungo; Caterina Santarelli 6^ lancio del martello e 14^ giavellotto; Arianna Andreini 4^ lancio del disco e 14 nel peso; Bianca Spaccino 7^ salto triplo. Un altro ottimo risultato l’ha ottenuto Melissa Fracassini ad Isernia dove ha corso il Miglio delle Donne, giunto alla 22esima edizione, una gara internazionale che ha visto al via anche atlete olimpioniche sia italiane che straniere: Melissa ha chiuso al terzo posto dopo una volata serrata con il tempo di 4.47.94 alle spalle della vincitrice, la spagnola Marta Mitjans (4.46.60) e dell’atleta del Benin Odette Sawekoua (4.47.54), ma lasciandosi dietro atlete olimpioniche del calibro di Elena Bellò e Gaia Sabbatini. E domenica prossima altro impegno di livello per l’Atletica Arcs Cus Perugia, impegnata con alcune sue atlete a Grado, in provincia di Gorizia, ai Campionati Italiani Assoluti Individuali di corsa su strada: in gara ci saranno le gemelle Elena e Laura Ribigini, Armelda Dini, Johanna Volpini Saraca, Federica Borromini e Lavinia Brescia.

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