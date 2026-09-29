16 ragazzi dell’Istituto Tecnico e Professionale “Spagna – Campani” a piedi da Spoleto ad Assisi - Tuttoggi.info

Sedici ragazzi delle classi V dell’Istituto Tecnico e Professionale “Spagna – Campani” di Spoleto, accompagnati da tre docenti, tra cui don Edoardo Rossi, e dal formatore e guida ambientalista Giannermente Romani, sono partiti la mattina di lunedì 28 settembre 2026 per un cammino a piedi da Spoleto ad Assisi, nell’VIII centenario della morte di S. Francesco.

Questa iniziativa è parte del progetto “MEDI CARE” che la Caritas diocesana di Spoleto-Norcia ha avviato nel 2025 e che in questo 2026 è dedicato alla “Comunità che si fa cura”. Il tema portante dell’esperienza è la pratica della cura: un viaggio di esplorazione e scoperta con l’obiettivo di far emergere dai territori attraversati e dagli incontri lungo la via, spunti, idee e suggestioni che aiutino i ragazzi ad aprirsi al futuro. Un progetto che include le narrazioni, le relazioni, i vissuti, le storie e che vede impegnate diverse competenze e direzioni.

I ragazzi e i loro accompagnatori vivranno un’esperienza che attraversa i luoghi dello spirito oltre che quelli fisici; un percorso alla ricerca di parole, immagini e valori che avvicinino all’altro, oltre i confini e i muri, dove la diversità diventi occasione di crescita e arricchimento. I ragazzi e le ragazze saranno inoltre sollecitati sui temi della cura di sé, della sostenibilità, delle buone pratiche e degli stili di vita salutari, mettendo al centro due elementi che sono alla base della vita e di tutti i discorsi sulla sostenibilità: l’acqua e il cibo. Si rifletterà anche sui concetti di “abitante” e “cittadino” con uno sguardo alla funzione educativa dei luoghi, alle proprietà comunicative delle forme e degli spazi di vita, cercando di far luce sul disagio sociale e sul deterioramento urbanistico e ambientale che crea un circolo in cui è difficile distinguere cause e effetti.

Quattro giorni di cammino insieme per fare anche educazione attraverso l’ambiente, consapevoli che la cura delle persone passa attraverso la cura delle cose e del territorio. Camminare insieme per abbracciare tutto questo, interiorizzarlo, dargli forma e sostanza. Particolare attenzione verrà quindi posta su come il territorio consuma, come si consuma il territorio, come si consuma nel territorio tutto ciò che l’attraversa: i beni e le vite.

Il percorso. Lunedì 28 settembre: Spoleto-Eremo Francescano delle Allodole a Campello sul Clitunno (pernotto nella Casa del pellegrino a Campello Alto). Martedì 29 settembre: Campello sul Clitunno-Cannaiola di Trevi (pernotto presso il salone delle Suore della Sacra Famiglia). Mercoledì 30 settembre: Cannaiola di Trevi-Spello (pernotto presso le Suore Francescane Missionarie). Giovedì 1° ottobre: arrivo ad Assisi, presso la Basilica superiore di S. Francesco, e ritorno a Spoleto in treno. I pasti saranno garantiti grazie alla collaborazione e sinergia delle varie Pievanie e della Locanda della Misericordia “Ponziano Benedetti”. Alcuni volontari della Caritas garantiranno il servizio vettovaglie ai camminatori.

Don Edoardo Rossi, Pievano della Pievania di S. Giovanni Battista. «Siamo alla seconda edizione di questa bella avventura; l’anno scorso abbiamo fatto il cammino Spoleto-Cascia, sulle orme di Santa Rita. L’esperienza è bella innanzitutto perché siamo insieme ai ragazzi e poi per loro, immersi quasi h24 nei dispositivi tecnologici, sarà un modo per stare a contatto con la natura che, quando la vivi pienamente, ti rimanda inevitabilmente a Dio».

Vicenza Campagnani, direttrice della Caritas di Spoleto-Norcia. «Il progetto “MEDI CARE: la comunità si fa cura”, avviato dal mio predecessore don Edoardo Rossi, è di ampio respiro e rivolto a target di persone vario, anche per tipologie di età. I ragazzi che sono partiti entreranno in contatto con il Creato, del suo rispetto e quindi del rispetto verso il prossimo Altre tappe fondamentali del progetto MEDI CARE, delle quali daremo informazione appropriata, poi, sono rivolte agli operatori Caritas, agli operatori sociosanitari, ai medici e anche ai fruitori dei servizi Caritas».

Giannermete Romani, formatore e guida ambientalista. «È un viaggio di 4 giorni che si svolge lungo il cammino di S. Francesco. Il senso del viaggio sta innanzitutto nell’esperienza di comunità, in un cammino che si apre a tutte le forme di vita che incontreremo. È un cammino di consapevolezza dove sperimenteremo anche i nostri limiti e osserveremo tutto quello che attraverseremo. Farlo con i ragazzi è molto bello, è un valore aggiunto perché loro portano con sé, pur non mostrandola magari quotidianamente, la capacità di sorprendersi e anche la voglia d’avventura che forse noi adulti in parte abbiamo perso. Il cammino è uno dei mezzi sicuramente che porta alla luce tutto questo con più facilità».



