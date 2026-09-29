Milano, Pisani "Reati in forte calo ma lavoriamo per dare fiducia ai cittadini" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Milano è una città che come tutte le città italiane ha i suoi problemi, però voglio evidenziare che i reati sono in decrescita, in una percentuale consistente già l’anno scorso, e anche nel primo semestre di quest’anno sicuramente”. Lo ha sottolineato il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, a margine delle celebrazioni a Milano per la festività di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. “Purtroppo siamo consapevoli che la percezione della sicurezza non corrisponde ai dati reali e su questo dobbiamo lavorare – ha aggiunto poi – . Il nostro compito è cercare di trasmettere maggiore fiducia ai cittadini, dando dei segnali concreti sul nostro impegno e soprattutto sulla decrescita reale dei reati, così come è stato constatato”.

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