Imprese e AI, Marseglia "Servono investimenti e nuove competenze" - Tuttoggi.info





MILANO (ITALPRESS) – “Ogni impresa ha le sue specificità e ovviamente imprese di dimensioni diverse hanno esigenze differenti. Per le piccole e medie imprese l’adozione dell’intelligenza artificiale è un po’ più lenta rispetto alle grandi imprese che hanno più disponibilità di investire, ma questo è il momento giusto per fare degli investimenti e cominciare ad adottare questa tecnologia. Per farlo però bisogna adeguare la compliance, i processi e anche le competenze delle persone e l’osservatorio vuole essere un punto di incontro per cercare di crescere insieme e abbracciare questa tecnologia così importante”. Lo ha detto Roberto Marseglia, Direttore dell’Osservatorio AI UniEtic Pmi, a margine della presentazione a Milano dell’Osservatorio sull’intelligenza artificiale di UniEticPMI. La partecipazione di FonARCom si inserisce in un percorso che lega innovazione e sviluppo delle competenze.

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