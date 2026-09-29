Imprese e AI, Marseglia "Servono investimenti e nuove competenze" - Tuttoggi.info

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Imprese e AI, Marseglia “Servono investimenti e nuove competenze”

ItalPress

Imprese e AI, Marseglia “Servono investimenti e nuove competenze”

Mar, 29/09/2026 - 14:03

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MILANO (ITALPRESS) – “Ogni impresa ha le sue specificità e ovviamente imprese di dimensioni diverse hanno esigenze differenti. Per le piccole e medie imprese l’adozione dell’intelligenza artificiale è un po’ più lenta rispetto alle grandi imprese che hanno più disponibilità di investire, ma questo è il momento giusto per fare degli investimenti e cominciare ad adottare questa tecnologia. Per farlo però bisogna adeguare la compliance, i processi e anche le competenze delle persone e l’osservatorio vuole essere un punto di incontro per cercare di crescere insieme e abbracciare questa tecnologia così importante”. Lo ha detto Roberto Marseglia, Direttore dell’Osservatorio AI UniEtic Pmi, a margine della presentazione a Milano dell’Osservatorio sull’intelligenza artificiale di UniEticPMI. La partecipazione di FonARCom si inserisce in un percorso che lega innovazione e sviluppo delle competenze.
f12/mgg/azn

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